Исполнительная Власть города Баку продолжает мероприятия в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Как сообщили АПА в ИВ, в некоторых частях города установлены елки и новогодняя декорация для создания праздничной атмосферы.

В связи с предстоящим праздником ИВ Баку даны соответствующие поручения: «Как вам известно, из-за конструкций, возведенных на площади Азадлы в связи с гонками «Формула 1», установить елку в этом году невозможно. Работа по установке новогодних декораций вдоль проспекта Нефтяников и на кругу «Азнефть» завершается. О новшествах будет предоставлена информация».

Minval.az