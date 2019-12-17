Число политических партий, которые примут участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля 2020 года, достигло 11.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был рассмотрен вопрос регистрации полномочных представителей двух политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах.

На заседании были зарегистрированы полномочные представители партий «Единый Азербайджан» и «Ана Ветен».

Напомним, что ранее для участия во внеочередных парламентских выборах в ЦИК обратились 9 политических партий. Это партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), партия «Умид», партия Гражданской солидарности, партия «Великого созидания», партия Единого Народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), партия Движения национального возрождения, партия Национальной независимости Азербайджана, Демократическая партия Азербайджана, партия «Великий Азербайджан».

Отметим, 5 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, пятый созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики распущен, внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 9 февраля 2020 года.

Minval.az