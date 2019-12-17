Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) расширит свою деятельность в Украине.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с украинским лидером с совместным заявлением для прессы.

«Мы с президентом Владимиром Зеленским сегодня договорились о расширении деятельности SOCAR в Украине. В этой стране на сегодняшний день функционируют 60 АЗС «SOCAR» и 4 нефтебазы», — сказал Ильхам Алиев.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что украинская сторона готова всячески содействовать для расширения деятельности SOCAR в Украине.

Minval.az