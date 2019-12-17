Во время того, как президенты Азербайджана и Украины делали заявления для прессы, Владимир Зеленский заговорил по-азербайджански, вызвав улыбку и Ильхама Алиева.
Владимир Зеленский сказал «Добрый день».
Во время того, как президенты Азербайджана и Украины делали заявления для прессы, Владимир Зеленский заговорил по-азербайджански, вызвав улыбку и Ильхама Алиева.
Владимир Зеленский сказал «Добрый день».
Дата: 2019/12/17 13:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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