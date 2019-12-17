Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение и возможность посетить Азербайджан.

По словам главы государства, Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

— Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого, — отметил президент Украины.

В продолжение темы делового сотрудничества Владимир Зеленский привел удачный пример инвестиций.

— Наши государственные интересы — рост взаимных инвестиций, в том числе благодаря совместным проектам. Хороший пример — приобретение ведущим азербайджанским оператором Bakcell оператора «Vodafone Украина». Это существенно усиливает украинский рынок телекоммуникационных услуг. Этот кейс вдохновит и других инвесторов, — считает президент Украины.

— На днях отмечается декада успешной деятельности в Украине компании SOCAR. Мы всесторонне будем способствовать ее работе по поставкам нефти и газа, добычи газа в Украине и другим взаимовыгодным проектам, — добавил глава государства.

И самое важное: Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

Minval.az