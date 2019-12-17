В Баку и вокруг столицы ведется работа по строительству трамвайных линий. Об этом сказал во вторник, 17 декабря, председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на пресс-конференции.

«Наша страна пострадала от демонтажа существующих трамвайных линий. Сейчас сложно их восстановить, однако мы обратились к иностранным компаниям с этой целью. Готовится бизнес-план», – отметил Гурбанов.

По его словам, трамвайные линии будут охватывать пригородные зоны Баку, такие как Ахмедлы, Баладжары, поселок Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт.

Minval.az