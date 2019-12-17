В Баку прошла церемония подписания азербайджано-украинских документов.
Главы Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы.
Видео транслировалось в Facebook президента Украины Владимира Зеленского.
В Баку прошла церемония подписания азербайджано-украинских документов.
Главы Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы.
Видео транслировалось в Facebook президента Украины Владимира Зеленского.
Дата: 2019/12/17 12:47
Раздел: Азербайджан, Важно
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