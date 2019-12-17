«Очень важно сохранять оперативность в реализации социальных заказов. В противном случае уровень реализации проектов будет серьезно снижаться».

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на мероприятии на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы».

По словам министра, все проекты должны быть разработаны и представлены в течение первых 2-3 месяцев года, чтобы услуги могли предоставляться в течение всего года: «Поэтому мы готовы постоянно совершенствовать механизмы социально ориентированных проектов с участием НПО. Думаю, в этой области имеются серьезные достижения».

По словам С.Бабаева, необходимо увеличить количество этих проектов: «В рамках текущих проектов планируется открыть до 10 центров для пожилых людей. Однако существует серьезная потребность в таких центрах, как минимум в 60 районах страны». Количество Сурдологических центров для слабовидящих составляет всего 10-15. Однако, подобный центр должен быть построен в каждом районе. Несмотря на то, что количество дневных центров насчитывает 70, необходимость в этих центрах гораздо выше».

Minval.az