Центр развития электронного правительства, подведомственный Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, продолжает работы по расширению круга сервисов, предлагаемых абонентам системой ASAN ödəniş.

Как сообщили Report в Агентстве, выплаты по Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду интегрированы в систему ASAN ödəniş.

Впредь стандартные ежемесячные выплаты по ипотеке и кредитам, дополнительная выплата для приостановки месячных выплат с сокращением срока, дополнительная выплата для сокращения месячных выплат с сохранением срока, полная выплата для погашения кредита, гарантийная плата, выплата по страхованию имущества, выплата по страхованию жизни, дополнительная выплата по страхованию имущества, дополнительная выплата по частной аварии (жизни), ежемесячная арендная плата и полная выплата для погашения долга могут быть осуществлены через систему ASAN ödəniş.

Отметим, что система ASAN ödəniş была создана в соответствии с указом №110 президента Азербайджана от 11 февраля 2014.

Minval.az