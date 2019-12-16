Золотовалютные резервы (ЗВР) Азербайджана с начала 2019 года выросли на 11,4% и достигли $49,2 млрд, говорится в аналитическом обзоре, опубликованном белорусским изданием Banki24.

«В нефтегазовых государствах часть валютных запасов еще размещена в стратегических государственных фондах. В Азербайджане это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики). В целом совокупные золотовалютные резервы Азербайджана в январе-сентябре 2019 года выросли на 11,4% и достигли $49,2 млрд. Доля ГНФАР в совокупных золотовалютных резервах составляет 87,5%», — отмечается в обзоре.

Согласно оценкам издания, на конец ноября 2019 года ЗВР на душу населения в Азербайджане составили $4,89 тыс. «По этому показателю Азербайджан занял первое место среди стран СНГ, обойдя Казахстан и Россию. С начала года ЗВР на душу населения в Азербайджане выросли на $470», — говорится в отчете.

По оценкам издания за период с конца 2018 года по ноябрь 2019 года из 18 стран СНГ и Восточной Европы ЗВР в долларовом исчислении увеличили 16 государств, и только 2 их сократили — Болгария и Румыния. В СНГ прибавили золотовалютные запасы все страны, но меньше остальных — Казахстан и Грузия.

Minval.az