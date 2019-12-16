Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2020 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2020 год определен на уровне 201 манат, пенсионеров — 157 манат, детей — 170 манат.

На 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манат. Таким образом, прожиточный минимум на 2020г увеличится по сравнению с 2018 годом на 5,6%.

Кроме этого, президент утвердил закон «О критерии нужды на 2020 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 160 манатов («критерий нужды» на 2019 год составляет 143 манатов). Таким образом, рост этого показателя в 2020 году составит 11,9%.

Minval.az