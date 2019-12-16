Уходящий 2019 год ознаменовался новой вехой в отношениях Азербайджана и России. Насыщенные события — политические контакты и постоянные встречи президентов двух стран, визит в Москву первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ и ряда совместных предприятий в Азербайджане послужили еще большему укреплению отношений дружественных стран. Несмотря на то, что 2019 год приближается к своему завершению, все еще наблюдается активность в азербайджано-российском сотрудничестве. Совсем скоро, 20 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов Владимира Путин и Ильхама Алиева в рамках неформального саммита ЕАЭС. А 24 декабря ожидается еще одно важное событие – торжественная церемония сдачи в эксплуатацию моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице. «Москва-Баку» обратилось к послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову подвести итоги уходящего 2019 года.

— 2019-й год для российско-азербайджанских отношений оказался очень плодотворным. Отношения между двумя странами претерпевают значительный рост. Тон развитию нашего сотрудничества задают президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, их дружеские контакты и общение, которое является собой примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения.

Важным фактором развития политических отношений являлись встречи наших глав государств, которые были и будут еще продолжаться в этом году, а также официальный визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию.

Помимо политических отношений и встреч в верхах, я бы еще хотел подчеркнуть развитие экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Наши экономические связи, которые направляются работой двухсторонней межправительственной комиссии, развиваются достаточно активно, и, главное, что они не сиюминутные, а перспективные, нацеленные на будущее. Между нашими странами действует план действий по сотрудничеству в ключевых сферах экономики. Они уже состоят из шести дорожных карт и важно, что вопросы, записанные в эти картах, остаются не просто на бумаге, а реализуются.

Мы стараемся приложить усилия в экономической сфере, чтобы товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос, содействовать тому, чтобы ненефтяной сектор занимал все более значительное место в наших двухсторонних отношениях, стремимся к созданию ВВП Азербайджана, ради этого реализуются некоторые проекты в производственной сфере.

Что касается гуманитарной сферы, то культурные связи в завершающемся году тоже были плодотворными. Я рад тому, что много знаменитых артистов, выдающихся коллективов России приезжали в Азербайджан и показали свое искусство азербайджанской публике. Это имеет очень большое значение для поддержания взаимопонимания и дружбы между нашими народами.

Minval.az