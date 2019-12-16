«Найти какие-то новые рецепты для такого застарелого конфликта как карабахский конфликт сложно». Как сообщает АПА, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе видеомоста Москва-Вена.

По его словам, вопрос нагорно-карабахского урегулирования — это стопроцентная ответственность ОБСЕ: «В Братиславе состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы. К сожалению, совместное заявление от имени стран-сопредседателей и министров иностранных дел Азербайджана и Армении принято не было. Только на уровне сопредседателей было принято заявление».

Российский дипломат также сказал, что он с оптимизмом смотрит на переговоры по Карабаху: «Я оптимист. Хотя результатов здесь не видно, основной вопрос — динамика».

Отвечая на вопрос: «Что является основным препятствием в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и как можно оценить 2019 год с точки зрения эффективности урегулирования конфликта?», российский дипломат отметил, что надо спросить у Баку и Еревана, что является основным препятствием в поэтапном урегулировании.

«Мы, страны-сопредседатели, являемся посредниками. Решения всех проблем должны добиться обе стороны. А страны-сопредседатели оказывают и будут оказывать всяческую помощь», — отметил А.Лукашевич.

А.Лукашевич подчеркнул, что в 2019 году в урегулировании конфликта не было никакого прогресса.

«Я не скажу, что это 2019 год был прорывным. Но он все-таки дает определенный оптимизм на то, что динамика урегулирования и невозможность больше применения каких-то силовых методов, все-таки будет уже приобретать устойчивую форму и пойдет на пользу умиротворения ситуации», — сказал Лукашевич.

«Личный представитель председателя ОБСЕ тоже подчеркнул, что на линии соприкосновения еще не все так прочно. Но тем не менее механизм личного представителя, который занимается мониторингом этой зоны конфликта, тоже очень полезен и важен. И Россия, и многие другие участники активно выступаем за возможность этой миссии нарастить свои возможности и людскими ресурсами, и финансами. Вот такие предложения мы рассматриваем», — подчеркнул А.Лукашевич.

Minval.az