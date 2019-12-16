Отпущен на свободу ветеран Карабахской войны Гадир Велишов, арестованный в Бейлагане. Об этом АПА сообщили в пресс-службе МВД.

«Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов совершил гуманный шаг в отношении арестованного по обвинению в хулиганстве полковника в запасе Гадира Велишова.

Так, по поручению В.Эйвазова, принимая во внимание участие Велишова в боях за освобождение наших земель, он освобожден и на время следствия передан под контроль полиции», — заявили в МВД.

Гадир Велишов был арестован на основании обвинений жителей села Кебирли Бейлаганского района Ирфаны Эминовой и ее супруга Ибрагима Алиева. Ему предъявлено обвинение по статье 221.3 (совершение хулиганский действий с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Следствие по уголовному делу продолжается.

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