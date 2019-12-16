Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Согласно распоряжению из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 5,4 км выделено 3 млн манатов.

Средства пойдут на реконструкцию улиц Низами, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Саттар Бахлулзаде и Галубийя.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Ранее 27 ноября из Резервного фонда президента Азербайджана ГААД на капитальный ремонт дорог в городе Хырдалан протяженностью 5,1 км было выделено 3,9 млн манатов.

Minval.az