Уроженка села Муганлы Ходжавендского района Нигяр Мовсумлу поступила на магистерскую ступень Гарвардского университета.

Как сообщает Modern.az со ссылкой на полковника в запасе Назима Байрама, Нигяр является дочерью покойного Ильяса Гусейнова, который был известным командиром Ходжавендского батальона во время войны в Нагорном Карабахе.

Н.Мовсумлу родилась 10 августа 1993 года. Первое высшее образование по специальности «управление бизнесом» получила в Университете «Кавказ», затем продолжила обучение в Университете Хаджеттепе в Турции.

В 2014-2017 годах работала консультантом в компании Deloitte («Делойт»), а с 2017 года была заместителем руководителя фирмы Unilever по Азербайджану и Грузии. Нигяр Мовсумлу также является членом правления азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

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