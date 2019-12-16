Начинается реализация проекта «Родной язык жестов», победившего в рамках конкурса «Социальные проекты», объявленного Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева на 2019 год.

Как сообщили Report в Объединении, проект «Родной язык жестов», представленный Общественным объединением «Поддержка глухих», направлен на составление словаря языка жестов для повышения трудоспособности людей с нарушениями слуха и речи и общения с окружающими людьми.

Словарь будет объяснять слова в соответствующих жестах, поможет устранить трудности, с которыми люди с нарушениями слуха и речи сталкиваются во время общения.

Этот проект также станет полезным инструментом для использования в семьях, где имеются лица с нарушениями слуха и речи.

Minval.az