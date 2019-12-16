Управление образования города Баку распространило заявление в связи с взрывом, произошедшим в Центре детского развития №7 в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили АПА в Управлении образования города Баку, 16 декабря в 10:15 в Центре детского развития №7 в Гарадагском районе произошел взрыв.

В связи с отсутствием газопровода в здании центра и неиспользованием газа предполагается, что инцидент произошел в результате подземной утечки газа.

В результате взрыва заместитель директора центра Наргиз Аламова получила травму и была доставлена в больницу на автомобиле скорой помощи. После амбулаторного обследования и оказания первой помощи Н.Аламову выписали домой. Никто из учащихся не пострадал.

Руководство центра немедленно сообщило о взрыве в Министерство по чрезвычайным ситуациям, Исполнительную власть Гарадагского района, Управление образования города Баку и в другие соответствующие организации.

О результатах расследования, проводимого соответствующими организациями, будет сообщено дополнительно.

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