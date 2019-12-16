Азербайджанка Рейхан Джамалова, ставшая мировой знаменитостью после Глобального саммита предпринимателей в Индии, вошла в топ-15 молодых лидеров, выбранных американской международной организацией Global Good Fund. Для развития своего бизнеса она получит 10 тысяч долларов, сообщает местный Sputnik.

Этой радостной новостью Джамалова поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из 2600 молодых предпринимателей, которые обратились за стипендией, лишь 15 из них выбрали, и одной из них являюсь я. Эта организация рассчитана на поддержку молодых лидеров и социальных предпринимателей по всему миру. Global Good Fund инвестирует в новаторов, представляет к ним руководителей, которые будут их наставниками, будут давать оценку их руководству, знаниям в определенных секторах и целенаправленности финансов. Я рада, что вошла в число этих талантливых ребят», — написала Джамалова.

Рейхан является полуфиналисткой и одним из самых молодых участников Глобального саммита предпринимательства, прошедшего в Индии в 2017 году. На нем 15-летняя девочка представила оборудование под названием Rainergy, которое вырабатывает энергию из дождевой воды. Она является первой юной предпринимательницей в истории Азербайджана, вошедшей в рейтинг американского Forbes – 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности, производства и энергии моложе 30 лет.

Девушка также включена в рейтинг британской общественной телерадиовещательной организации BBC «Сто самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира» за 2018 год.

Minval.az