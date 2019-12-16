Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.

Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.

В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.

Most powerful countries, 2019: 1.🇺🇸USA

2.🇷🇺Russia

3.🇨🇳China

4.🇩🇪Germany

5.🇬🇧UK

6.🇫🇷France

7.🇯🇵Japan

8.🇮🇱Israel

9.🇸🇦Saudi Arabia

10.🇰🇷South Korea 12.🇨🇦Canada

15.🇦🇺Australia

16.🇹🇷Turkey

17.🇮🇳India

18.🇮🇹 Italy

22.🇵🇰Pakistan

29.🇪🇬Egypt

30.🇧🇷Brazil (U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.

Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в рейтинге занимает 39-е место. Беларусь на 35-й строчке рейтинга.

Азербайджан занял 45-е место в данном рейтинге. Грузия и Армения не представлены в рейтинге.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Minval.az