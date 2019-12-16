Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года. Его составителями стали американский журнал U.S.News&World Report, а также аналитики BAV Group и университета Пенсильвании.
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах.
В результате первую строчку заняли США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет – самым большим.
Most powerful countries, 2019:
1.🇺🇸USA
2.🇷🇺Russia
3.🇨🇳China
4.🇩🇪Germany
5.🇬🇧UK
6.🇫🇷France
7.🇯🇵Japan
8.🇮🇱Israel
9.🇸🇦Saudi Arabia
10.🇰🇷South Korea
12.🇨🇦Canada
15.🇦🇺Australia
16.🇹🇷Turkey
17.🇮🇳India
18.🇮🇹 Italy
22.🇵🇰Pakistan
29.🇪🇬Egypt
30.🇧🇷Brazil
(U.S. News & World Report)
— World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.
Второе место эксперты отдали России, далее следует Китай. Вслед за тройкой лидеров идут Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Украина в рейтинге занимает 39-е место. Беларусь на 35-й строчке рейтинга.
Азербайджан занял 45-е место в данном рейтинге. Грузия и Армения не представлены в рейтинге.
Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.