В Баку избитая мужем женщина пыталась покончить с собой.

Как передает АПА, инцидент произошел на улице Мухаммеда Хади.

По предварительным данным, Тагиева Ульвия Эвез гызы 1991 г.р. в ходе семейного конфликта с мужем выбросилась с 4-го этажа.

Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №3.

Муж У.Тагиевой задержан сотрудниками Прокуратуры Хатаинского района.

В Гарадагском районе Баку 69-летняя женщина выбросилась с 4-го этажа дома.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в поселке Мушвигабад, в жилмассиве «Йени Яшайыш».

Муталлимова Хагигат Али гызы 1950 г.р. доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Усилиями врачей ее удалось спасти.

По сообщению, женщина решила свести счеты с жизнью из-за смерти дочери, умершей несколько дней назад.

Minval.az