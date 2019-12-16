В Баку избитая мужем женщина пыталась покончить с собой.
Как передает АПА, инцидент произошел на улице Мухаммеда Хади.
По предварительным данным, Тагиева Ульвия Эвез гызы 1991 г.р. в ходе семейного конфликта с мужем выбросилась с 4-го этажа.
Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №3.
Муж У.Тагиевой задержан сотрудниками Прокуратуры Хатаинского района.
В Гарадагском районе Баку 69-летняя женщина выбросилась с 4-го этажа дома.
Как сообщает АПА, инцидент произошел в поселке Мушвигабад, в жилмассиве «Йени Яшайыш».
Муталлимова Хагигат Али гызы 1950 г.р. доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Усилиями врачей ее удалось спасти.
По сообщению, женщина решила свести счеты с жизнью из-за смерти дочери, умершей несколько дней назад.