Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров простился с надеждами сыграть в очередном турнире претендентов, который пройдет в марте будущего года в Екатеринбурге. Неудача на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме поставила крест на его шансах оказаться в числе потенциальных кандидатов на участие в чемпионском матче против Магнуса Карлсена в нынешнем цикле. И это является серьезным ударом по спортивному самолюбию и амбициям нашего гроссмейстера.

Как передает «Азериспорт», заключительный старт Гран-при являлся последней возможностью отобраться в претенденты. В общей классификации Мамедъяров шел третьим, а его ближайшим конкурентом за путевку являлся Максим Вашье-Лаграв, опережавший Шаха на три балла. Естественно, залогом благоприятного результата была необходимость успешного прохождения турнирной сетки. Но уже стартовый барьер 1/8 финала оказался не берущимся для азербайджанского игрока. Два партии в классические шахматы против россиянина Дмитрия Яковенко принесли ничьи, а на тай-бреке соперник оказался удачливее в блице, выбив Мамедъярова из дальнейшей борьбы.

Стало очевидно, что наш гроссмейстер не поднимется в общем зачете Гран-при выше третьего места, а значит, не сможет оспорить путевку в турнир претендентов. Особенно в свете того, что квалификация завершается, и большинство имен участников баталий в Екатеринбурге стали известны. По итогам Кубка мира вакансии завоевали азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, победивший в финале Динг Лирена, который также прошел отбор. Через старт «Grand Swiss» в число кандидатов пробился Ван Хао, а место по наиболее высокому среднему рейтингу наверняка достанется Анишу Гири. Фабиано Каруана сыграет на правах проигравшего в чемпионском матче, а одну из двух путевок через Гран-при обеспечил себе Александр Грищук. Что касается номинанта от организаторов, то его назовет Федерация шахмат России. А на вторую вакансию через Гран-при претендуют Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий.

Если возвращаться к Мамедъярову, то у него были шансы решить вопрос своего попадания в претенденты. Но общий итог выступления на Гран-при оказался не самым лучшим. В двух турнирах из трех он выбыл из борьбы уже после первого круга, что и предопределило неблагоприятный исход. Хотя победа на втором этапе в Риге должна была придать гроссмейстеру дополнительной мотивации на финиш сезона. Но конец года получился для Шахрияра скомканным и оставил его вне чемпионского цикла.

Minval.az