Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с пожаром, произошедшим на «рынке 3-го микрорайона».

Как сообщает пресс-служба МЧС, через 4 минуты после поступления информации, то есть в 17:33 первые пожарные бригады прибыли на место происшествия.

Несмотря на сложность пожара, наличие на территории большого количества объектов с высокой степенью пожарного риска, благодаря профессионализму пожарных удалось избежать расширения зоны пожара. В 18:00 пожар был локализован, а в 18:19 полностью потушен.

На рынке общей площадью более 6100 кв. м на территории 280 кв. м сгорели кафе и торговые прилавки, 2 грузовика марки «ГАЗель» и примыкающий к рынку авторемонтный цех площадью 50 кв. м. Остальная часть рынка, то есть более 5800 кв. м территории и прилегающие объекты были защищены от огня, в результате пожара нет погибших и пострадавших.

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