Азербайджану присвоили статус страны-донора. Такое решение было принято на 19-м заседании Международной ассоциации развития (МАР) по инициативе дополнений к ресурсам, прошедшем в Стокгольме, передает Sputnik Азербайджан.

Азербайджан оценили, как страну, оказывающую не только финансовую поддержку МАР, но и готовую поделиться с членами ассоциации своим опытом успешного развития, говорится в сообщении на официальном сайте Центрального банка АР.

Участники заседания в Стокгольме отметили успехи Азербайджана в таких направлениях, как диверсификация экономики, реформы управления бизнесом, качественная и эффективная доставка государственных услуг, прозрачность и эффективность использования нефтяных доходов, модернизация экономической и социальной инфраструктуры и прочее.

Статус страны-донора – новый показатель роста авторитета Азербайджана на международной арене и его надежного глобального партнерства, говорится в сообщении Центробанка республики.

В свое время Азербайджан оказал спонсорскую поддержку организации. Так, в 2012 году МАР обратилась к Азербайджану, который на тот период добился больших экономических успехов, увеличил финансовую мощь и, как следствие, вошел в число стран с высокими средними доходами в мире, для ускорения погашения остаточных долгов и частичного досрочного погашения. В ответ на это обращение Азербайджан в 2013 году перевел на счета ассоциации 300 миллионов долларов США.

Из 173 стран-членов МАР только 55 стран в настоящее время имеют статус донора.

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