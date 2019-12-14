«На место происшествия было доставлено 17 единиц техники, прибыли 75 пожарных. Никто в результате пожара не пострадал. Частично сгорели два автомобиля марки «ГАЗель», которые находились там».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Государственной противопожарной службы, генерал Физули Асадов.

По его словам, огонь охватил примерно 300 кв.м.: «Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:29. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия за 4 минуты. Стянуты силы и из других районов Баку. Пожар удалось потушить примерно за полчаса».

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