Пожар на территории, именуемой «рынок 3-го микрорайона» в Насиминском районе, потушен.

Об этом сообщили в МЧС.

«На территорию близи «рынка 3-го микрорайона», привлечено 17 пожарных машин МЧС. Пожар охватил часть рынка».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.

По его словам, пожар полностью потушен, сейчас устраняется задымление.

На месте происшествия прибыло 5 карет скорой медицинской помощи. Пострадавших нет.



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В Баку начался пожар на рынке, расположенном на территории Насиминского района и известном как «рынок 3-го микрорайона».

Как передает Report, на место происшествия привлечены 5 пожарных машин и живая сила.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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