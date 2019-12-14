За незаконный сбыт наркотиков задержан житель Джалилабадского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в отдел полиции Джалилабадского района поступила информация о том, что ранее судимый в Азербайджане и России, проживающий в настоящее время в Баку 40-летний Теймур Ахмедов занимается незаконным оборотом наркотиков, хранит у себя огнестрельное оружие, а также занимается вымогательством путем угроз и шантажа.

Сотрудники полиции с участием понятых провели обыск в автомобиле Ахмедова марки «Hyundai». В нем было обнаружено 455 гр.героина, 1 электронные весы и топор.

Также было установлено, что мужчина хранил в своей квартире огнестрельное оружие. Там был обнаружен и изъят автомат «Калашников» с 12 патронами.

Кроме того, Т.Ахмедов угрожал одному жителю города Джалилабад, что распространил в социальных сетях позорящую его информацию. Взамен этого он вымогал у него деньги на сумму 50 тыс.манатов, отнял у потерпевшего автомобиль ВАЗ-2109.

По фактам в ОП Джалилабадского района ведется расследование.

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