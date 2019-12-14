Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2019/12/14 18:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с пожаром, произошедшим на «рынке 3-го микрорайона».
Азербайджану присвоили статус страны-донора.
«На место происшествия было доставлено 17 единиц техники, прибыли 75 пожарных. Никто в результате пожара не пострадал.
Пострадавших нет
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