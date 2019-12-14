Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника этой страны. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника этой страны. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2019/12/14 17:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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