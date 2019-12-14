Члены Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана направили письмо 751 депутату Европейского парламента.

В письме выражается уверенность в том, что депутаты Европарламента продемонстрируют справедливую позицию и примут категорические решения в направлении восстановления и защиты прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, их возвращения в родные дома.

«Вы, депутаты Европейского парламента приступили к исполнению этой высокой миссии в то время, как дело защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев в мире отошло на задний план. К сожалению, мы становимся очевидцами того, как многие достижения в сфере прав человека насильственными действиями сводятся к нулю. Мы намерены стать свидетелями вашей непоколебимой воли в направлении защиты прав вынужденных переселенцев Азербайджана, которые в эту тяжелую годину страдают от агрессии Армении. Мы – люди, подвергшиеся этнической чистке и насильно изгнанные из нашего родного края — Нагорного Карабаха и прилегающих семи районов», — говорится в письме.

В документе также отмечается, что права человека универсальны, и недопустимо их применение в отношении азербайджанской общины Нагорного Карабаха в избирательном порядке.

«Мы вправе вернуться на свою Родину, владеть имуществом, которого были лишены, достойно жить на земле прадедов, не страшась гибели и этнических чисток. Мы открыто заявляем, что намерены жить в мире с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана. С этой точки зрения мы уверены, что прямой диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха послужит созданию возможностей для будущего мира и процветания. Это, также станет вкладом в справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и принципов», — отмечается в письме.

Minval.az