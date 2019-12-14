Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана на основании поступившей информации провело мониторинг в магазине «Бизим супермаркет» по адресу улица Шарифзаде 154 А, Ясамальский район города Баку. В ходе проверки было установлено, что продукт «Ивановка» под торговой маркой «Узун омур» продавался под видом сливочного масла, что подтвердила надпись на витрине и в кассовом чеке, при том, что на этикетке указано — масло растительное спред, сообщает Тренд.

По факту был составлен административный протокол и приняты другие надлежащие меры в рамках законодательства.

Minval.az