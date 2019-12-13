Азербайджанские пограничники в 2019 году задержали 23 человек, включая 6 граждан Азербайджана, подозреваемых в участии в боевых действиях в зонах военных конфликтов за рубежом.

«В текущем году были выявлены и задержаны 23 человек, включая 6 граждан Азербайджана, которые принимали участие в боевых действиях в зонах военных конфликтов за рубежом», — сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

По данным службы в текущем году были установлены 15 человек, которые подозреваются в связях с иностранных спецслужбами, еще один человек, который был привлечен к секретному сотрудничеству.

«В 2019 году были выявлены 6 организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией, а также 15 групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств, контрабандой», — подчеркнули в ГПС.

Minval.az