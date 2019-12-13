Подписан договор о продлении соглашения по созданию единой экономической зоны и свободной торговле между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (ГУАМ).

Как сообщает Georgia Today, договор подписали на саммите в столице Украины Киеве главы правительств стран-членов ГУАМ.

«Это очередной шаг, направленный на создание единой экономической зоны, которая позволит странам ГУАМ осуществлять свободную торговлю друг с другом. Это приоритет для Грузии. У Грузии есть режим свободной торговли со многими странами и это важно для нас», — заявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Minval.az