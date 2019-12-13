В состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюльалыева, лечение которого продолжается в Турции после перенесенного ДТП, наблюдается улучшение.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

«В состоянии моего отца Огтая Гюльалыева наблюдается прогресс. За последние два дня у него не было температуры и улучшилось дыхание. Также снижается уровень кератина в почках. Скорее бы уже услышать добрые вести.

От имени своей семьи, выражаю глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку моему отцу», — сказал сын правозащитника.

Minval.az