Заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации проекта TANAP бесценны.

Об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, в последние годы был реализован не только TANAP, но и много других совместных проектов с совместным участием Азербайджана, Грузии и Турции. Президенту Азербайджана принадлежит особая роль в реализации этих проектов.

«Транспортировка энергетических ресурсов Азербайджана в Европу через территорию Грузии свидетельствует о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из самых успешных лидеров нашего времени», — цитирует Зурабишвили «Азертадж».

Minval.az