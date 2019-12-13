Pornhub подвел итоги 2019 года. В сервис рассказали, какие жанры порно любят в разных странах и кто из актеров пользуется большей популярностью. В среднем в 2019 году на Pornhub заходили 115 миллионов человек в сутки. Больше всего пользователей — из США. На втором месте — японцы.

Самыми популярными категориями на Pornhub в уходящем году стали: порно с японскими актрисами, хентай и категория «лесбийское порно».

В Азербайджане за год несколько изменились предпочтения относительно жанров порно. Так, в 2019 году пользователи из Азербайджана чаще всего искали ролики по запросу MILF (жанр, где актрисами выступают женщины в возрасте от 30 до 50 лет). В прошлом году в тренде была категория «Anal».

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