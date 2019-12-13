На основании обращений, поступивших в Генеральную прокуратуру, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в отношении Бахтияра Исмаилова, работавшего председателем Дашкесанского районного филиала Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов. Установлено, что он обманным путем присвоил 14 тысяч 700 манатов граждан под предлогом их трудоустройства в государственные органы, предоставлял людям фиктивный статус ветерана Карабахской войны.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, наряду с этим, выявлены основания для подозрения в том, что Б.Исмаилов, используя служебное положение, дал ложные обещания 26 гражданам в связи с получением социальных домов, назначением социальной помощи, предоставлением государством автомобилей для инвалидов. Он также назначал инвалидность путем дачи взяток отдельным должностным лицам, присвоил мошенническим путем 119 тысяч 600 манатов.

Кроме того, во время следствия были выявлены основательные подозрения в том, что Б.Исмаилов, вступив в преступный сговор с участковым педиатром отделения поликлиники объединенной детской больницы №1 города Гянджа Манзар Назаралиевой, совершил мошенничество по отношению к 4 гражданам, присвоив в общей сложности 8 500 манатов, взятых для «назначения» инвалидности.

Б.Исмаилову предъявлены обвинения по статьям Уголовного Кодекса АР 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), 29,178.2.2 (Попытка мошенничества, совершенная неоднократно), 29,178.2.3 (попытка мошенничества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), 32.4,312.2 (дача взятки (активное взяточничество), дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно). М.Назаралиевой предъявлено обвинение по статье 32.4,312.2 (дача взятки (активное взяточничество), дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно).

Завершившееся следствие по уголовному делу было передано в судопроизводство.

Генеральная Прокуратура просит граждан, пострадавших от деяний указанных лиц, обратиться по номеру «Горячей линии» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре или номерам 361-11-76, 361-11-48.

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