Совет кантонов Швейцарии утвердил расширение списку государств, с которыми будет действовать договор об автоматическом обмене финансовой информацией.

Ранее такое решение принял Национальный совет Швейцарии, сообщает swissinfo.ch.

«Это означает, что Швейцария предоставит этим странам данные о банковских счетах их граждан (или тех, кто проживает в Швейцарии в качестве фискального резидента). В свою очередь, Швейцария получит информацию о банковских реквизитах счетов граждан/резидентов Швейцарии в этих странах-партнерах. К этим 18 странам относятся Азербайджан, Албания, Бруней, Вануату, Гана, Доминика, Казахстан, Ливан, Макао, Мальдивские Острова, Нигерия, Ниуэ (остров в южной части Тихого океана, входит в состав Новой Зеландии), Оман, Пакистан, Перу, Самоа, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Ливан и Оман», — отмечает сайт.

Рассматривалась также кандидатура Турции, но в итоге швейцарский «сенат» решил, что она еще не готова к автоматическому обмену мнениями.

На сегодняшний день Швейцария уже получает финансовые данные из 75 стран и делится ими с 63 странами. Это объясняется тем, что ряд стран либо не отвечает требованиям безопасности и конфиденциальности данных (Белиз, Болгария, Кипр, Коста-Рика, Кюрасао, Монтсеррат, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Кипр), либо сами предпочитают не получать данные из Швейцарии (Бермудские острова, Каймановы острова, острова Тёркс и Кайкос).

Недавно швейцарские власти сообщили, что они предоставили странам происхождения или проживания подробную информацию о примерно 3,1 млн. банковских счетов, открытых иностранцами (или лицами, проживающими за границей из налоговых соображений). В свою очередь, она получила информацию о банковских реквизитах около 2,4 млн. счетов, открытых гражданами/резидентами Швейцарии в 75 странах-партнерах.

Minval.az