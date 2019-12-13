Албания получила гуманитарную помощь, предоставленную Азербайджаном.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Для ликвидации последствий произошедшего 26 ноября в Албании землетрясения силой 6,4 балла, по поручению президента Ильхама Алиева правительством Азербайджана была выделена гуманитарная помощь в размере 500 000 евро.

На встрече между послом Азербайджана в Греции Анаром Гусейновым и послом Албании в Греции Ариданой Хобдари противоположной стороне был представлен символический чек о представленной помощи.

От имени своей страны А.Хобдари поблагодарила Азербайджан за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между двумя странами.

Minval.az