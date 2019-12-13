На железных дорогах Азербайджана будет действовать новая служба беспилотных такси.

Об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

По его словам, сдача службы такси в эксплуатацию в качестве пилотного проекта предусматривается до конца 2020 года.

«Как вы знаете, пассажиро- и грузоперевозки по сети железных дорог Азербайджана осуществляются с определенным интервалом. В этом промежутке люди в любое время могут заказать беспилотное железнодорожное такси и поехать, например, в Шеки и обратно. Такой проект применяется в Японии. Эффективное использование железных дорог в Азербайджане нацелено на создание службы пассажироперевозок как для граждан Азербайджана, так и для туристов, прибывающих в страну», — отметил У.Мехтиев.

Он также отметил, что готовится серьезный безопасный концепт и после проведения всех испытаний будет создан первый прототип.

Minval.az