Принятие резолюции по так называемому «геноциду армян» Сенатом США не является отражением официальной политики администрации Белого дома.

Об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Эта резолюция является документом законодательного органа. Сенат принял свое решение по этому вопросу и мы должны принимать это во внимание», – сказал он.

Посол также отметил, что США и Турция являются союзниками, в частности в рамках НАТО.

«Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать нашу дружбу», – приводит его слова Репорт.

Minval.az