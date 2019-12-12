Необходимо ускорить реализацию проектов строительства Трансадриатического газопровода (TAP), интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), которые предусматривают транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в кулуарах четвертого Салоникского саммита.

«Такие проекты как TAP, IGB и IAP образуют два важных коридора: Южная энергетическая сеть от Каспия до Балкан и Центральной Европы и вертикальная энергетическая сеть от Балкан до остальной части континента. Необходимо ускорить реализацию этих проектов, которые находятся либо на стадии завершения, либо планирования», — сказал премьер-министр.

Кроме того, модернизированный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Ревитуссе и проект по созданию СПГ-терминала в Александруполисе открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества в Юго-Восточной Европе, считает Мицотакис.

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