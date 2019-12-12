Полиция Баку завела уголовное дело в отношении жителя столицы, совершившего нападение на 90-летнюю женщину, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел республики.

В Хатаинскую районную полицию поступила жалоба, что неизвестный мужчина обманом пробрался в квартиру, где в одиночестве проживала старая женщина и, схватив ее за горло, потребовал денег. В результате женщина потеряла сознание, а нападавший покинул место преступления.

По подозрению в совершении нападения на женщину полицейские после оперативно-розыскных действий задержали ранее неоднократно судимого жителя Баку Акифа Мамиева. Он в своих показаниях признался в совершении преступления с целью наживы.

В отношении Мамиева возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса республики, он арестован. Следственные действия по делу продолжаются.

Minval.az