«Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс на совместной пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Риге.

Латвийский министр отметил, что в ходе встречи с главой МИД Азербайджана они обсудили вопросы региональной безопасности.

«Позиция Латвии в плане установления мира в регионе однозначна. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права и посредством дипломатических каналов», — подчеркнул глава МИД Латвии.

Minval.az