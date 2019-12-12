SOCAR Georgia Gas безвозмездно обеспечил газом 70 мечетей в Грузии.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Управления мусульман Грузии шейх Гаджи Рамин Игидов на мероприятии, посвященном годовому отчету организации.

По его словам, в Грузии насчитывается около 330 мечетей, 205 из них прошли госрегистрацию и переданы в ведение УМГ. Остальные мечети постепенно также будут передаваться в ведение организации.

Р.Игидов отметил, что в этом году УМГ отремонтировало 34 мечети, а три мечети обеспечены оборудованием. Он предоставил подробную информацию о благотворительной и другой деятельности управления в течение отчетного периода.

В мероприятии приняли участие первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Сархан Исмаилов, советник по делам религий посольства Турции в Грузии Ахмед Эрдем, муфтий УМГ Гаджи Ясин Алиев, мусульманское духовенство.

Minval.az