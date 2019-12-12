В одной из песен Владимира Высоцкого, написанных для аудиосказки «Алиса в Стране чудес», есть такие строчки: «Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?» Перевели ли эти стихи на армянский язык, судить не беремся. Но сегодня у граждан Армении есть сколько угодно поводов задуматься о том, что осталось сегодня от «революционной сказки» с ароматом шашлыка, опьянившей страну весной 2018 года. Тем более что пищи для размышлений сколько угодно, и она далеко не «сладкая». Вопреки прежним пышным обещаниям, Николу Пашиняну и его команде не удалось ни «диверсифицировать» внешнюю политику Армении, ни привлечь в страну инвестиции, ни повысить ее авторитет на мировой арене, ни даже снизить темпы массового бегства граждан из нее. Но самое главное, сегодня уже понятно, что «пустышками» оказались главные обещания «шашлычной недореволюции»: борьба с коррупцией и торжество закона. Потому как в реальности широко разрекламированная «борьба с коррупцией» обернулась судебными расправами над политическими противниками Пашиняна, суды по политическому заказу штампуют ордера на арест, но при этом на свободу выходят заведомые террористы вроде «Сасна Црер».

Как отмечает, анализируя события в Армении, российский ресурс «Политнавигатор», «правящая Арменией группа майдаунов и грантоедов продолжает крестовый поход против бывшего руководства республики под видом борьбы с коррупцией. Однако, по странной прихоти пашиняновцев под удар попадают исключительно представители так называемого «карабахского клана»». Как продолжает ресурс, «экс-президент Кочарян, которому следователи не смогли «пришить» дело о взятке в $3 миллиона», помещён под стражу под…обвинением в «свержении конституционного строя» за силовой разгон «Ереван-майдана» в марте 2008 года, устроенного сторонниками уверенно проигравшего выборы (набрал 21,5% голосов) кандидата в президенты Тер-Петросяна». Теперь «мохнатые щупальца Пашиняна решили добраться до третьего президента Армении Сержа Саргсяна», которому «вменяется в вину эпизод с тендером на поставку дизельного топлива государству в рамках национального проекта поддержки фермеров». Как поясняет ресурс, «вместо фирмы, предложившей самые низкие цены на дизтопливо, торги выиграл какой-то близкий друг Саргсяна, толкнувший товар по завышенной цене, чем был нанесён ущерб государству на сумму свыше миллиона долларов». Но при этом «завести уголовное дело на Саргсяна прямо запрещает статья конституции Армении, гласящей о неподсудности первых лиц государства за прошлые дела». Но тут в окружении Пашиняна решили использовать статью об импичменте. Как полагает «Политнавигатор», «тут самое время схватиться за голову. До сих пор импичмент применялся к действующему президенту. Объявлять импичмент к отставной козы барабанщику – это даже не нонсенс, а натуральный маразм». Ресурс советует вспомнить и «майский призыв Воваевича к своим сторонникам – заблокировать работу судебных органов республики. Судьи, видите ли, не захотели самораспуститься по желанию майдан-премьера, а по закону сместить судей с занимаемых должностей у «революционера» и его окружения нет полномочий – «пущай с ними народ разбирается»».

Российский ресурс вопрошает: «За что же так взъелся мстительный шашлычный премьер на Сержа Саргсяна, которого он не может по закону даже пальцем тронуть за давнее дело с дизтопливом? Почему именно сейчас? Ведь экс-президент, ставший затем экс-премьером, фактически подарил Пашиняну власть на блюдечке с голубой каёмочкой». После чего высказывает версию: «Такое чувство, что мстительность настолько сильно пронизала все мотивы и поступки Пашиняна, что он давно скатился в кухонно-коммунальную мелочность и личную месть под завывания о социальной справедливости и вопли «неприкосновенных деятелей у нас нет»». И самое главное, «премьерство Пашиняна ещё не перевалило через середину срока, времени до дембеля много, заметных успехов у новой администрации в упор не видно, так что иметь про запас неугодного экс-президента с нулевой поддержкой, в качестве образцово-показательного мальчика для битья, ради укрепления собственного рейтинга, никогда не помешает». После чего детально расписывает, что «Саргсян, однако, вместо того, чтобы сидеть тише мыши за веником и не будить лихо, в конце ноября внезапно подверг острой критике Пашиняна и его окружение, выступив на саммите Европейской национальной партии в хорватском Загребе, чем подставился», что «у Пашиняна подготовили ответ Саргсяну» и т.д.

Но пусть с внутриполитическими страстями в Армении разбираются сами ее граждане. Важно другое: «революционная сказка» в этой стране оборачивается тяжелым и горьким похмельем. И самое главное, сам Пашинян от демократа-популиста все отчетливее дрейфует к диктатуре — правда, с элементами охлократии.

Minval.az