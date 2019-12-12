Сегодня в 21:55 футбольный клуб «Карабах» проведет последнюю игру группового раунда Лиги Европы УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как сообщили АПА в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен», болельщики, которые посмотрят матч на арене, смогут войти на станцию метро «Гянджлик» до 00:30 и добраться на поездах до пункта назначения.

«Вход на другие станции будет закрыт в 00:00, как обычно», — говорится в сообщении.

Напомним, что на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку «Карабах» встретится с люксембургским клубом «Дюделанж».

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