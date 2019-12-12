Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. На отдельных участках прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az