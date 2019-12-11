Глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов прокомментировал доклад по Азербайджану, принятый на заседании комитета по правовым вопросам и правам человека.

В заявлении Report депутат Милли Меджлиса отметил, что подготовленный Сунной Торхильдур Эварсдоттир доклад об Азербайджане отличался от других докладов с юридической точки зрения: «Подобный подход для нас наиболее приемлемый. Другие пытаются прибегнуть к политической манипуляции, представляют различные списки, перечисляют имена различных людей. Однако, здесь нет ничьих имен и речь идет исключительно о реализации в Азербайджане решений Европейского суда. В свою очередь, мы готовы сотрудничать с противоположной стороной».

Напомним, что до 13 декабря в Париже проходят заседания бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), комитетов по политическим вопросам и демократии, правовым вопросам и правам человека, мониторингового комитета.

На мероприятиях присутствуют председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и член делегации, депутат Сабир Гаджиев.

Minval.az