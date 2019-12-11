В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало обращений в связи с проведением «Exit-poll» на муниципальных выборах, назначенных на 23 декабря.

Об этом АПА сообщил заведующий отделом медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК Шахин Асадли.

Он отметил, что «Exit-poll» не является широко распространенной практикой на выборах в местные органы самоуправления.

Отметим, на основании пункта 25.2.23 Избирательного кодекса и пункта 2.1 «Правил аккредитации организаций, проводящих «Еxit-poll» на выборах в Азербайджанской Республике», организации, намеренные провести «Exit-poll», должны были представить свои документы для аккредитации в ЦИК не позднее 20 дней до голосования, то есть до 3 декабря. ЦИК же должна была принять решение по аккредитации организаций, обратившихся для проведения «Exit-poll» в связи с муниципальными выборами не позднее 10 дней до голосования, то есть до 13 декабря.

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